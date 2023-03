Hilde Crevits (CD&V) haalt fel uit naar N-VA en Open Vld in stikstofcrisis: “Een akkoord lukt niet als je één partij tegen de muur kwakt”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil vrijdag een nieuwe poging doen om samen mét CD&V een akkoord te vinden in het stikstofdossier. “Geraken we er niet uit, dan is de schade niet te overzien”, zo zei hij woensdag in het Vlaams Parlement. “Ik zal alles blijven doen om door dit dossier te geraken.” De oppositiepartijen waren niet onder de indruk en riepen Jambon op om zijn ontslag in te dienen. “Nee, ik neem geen ontslag”, repliceerde Jambon. Ook volgens viceminister-president Hilde Crevits “moet het lukken”. “Maar het zal niet lukken als je één partij gewoon tegen de muur kwakt”, haalde zij scherp uit.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zoals verwacht toonde de oppositie zich woensdag in het extra plenair debat genadeloos voor de Vlaamse regering en voor minister-president Jan Jambon in de stikstofsaga. Zo drongen Groen en Vlaams Belang openlijk aan op het ontslag van Jambon. “Er is geen Vlaamse regering meer. Neem ontslag. (...) U hebt gefaald. Uw ploeg heeft gefaald. Neem ontslag”, zei Groen-fractieleider Björn Rzoska. “Deze regering is op. Neem ontslag”, klonk het ook bij Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens.

Volgens PVDA-fractieleider Jos D’Haese heeft niemand nog vertrouwen in de regering-Jambon. Hij daagde de regering daarom uit om een vertrouwensstemming te houden om te zien of ze nog wel een meerderheid zou hebben. Voor Vooruit-fractieleider Hannelore Goeman is de regering-Jambon “morsdood”. “Wij willen duidelijkheid. Dit parlement wil duidelijkheid. De Vlaming verdient duidelijkheid. Als u geen ontslag neemt, beslis dan iets. Lead, follow, or get out of the way”.

“Nee, ik neem geen ontslag”

“Nee, ik neem geen ontslag”, repliceerde Jambon. De Vlaamse regeringsleider erkent dat zijn regering een “moeilijk moment” meemaakt in het stikstofdossier. Maar Jambon is naar eigen zeggen “vastberaden” om met de huidige coalitie (N-VA, CD&V, Open VLD) tot een akkoord te komen. “Er zijn geen alternatieven”, zei Jambon. “Deze ploeg moet door om de problemen aan te pakken, van nu tot aan de dag van de verkiezingen.”

Volledig scherm Tussen de meerderheidspartijen was de sfeer bij momenten bijzonder gespannen. © BELGA

Tussen de meerderheidspartijen was de sfeer bij momenten wel bijzonder gespannen. De drie meerderheidsfracties bevestigden alle drie weliswaar de wil en de nood aan een gezamenlijk akkoord, maar er borrelde ook kritiek op. Zo noemde N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele zichzelf “teleurgesteld en kwaad”. “Teleurgesteld omdat sommige collega’s ondanks gemaakte afspraken - aarzelen om verantwoordelijkheid te nemen. (...) Kwaad omdat de N-VA niet compromisbereid zou zijn”, aldus Vandaele.

“Grondige bijsturing nodig”

Ook volgens CD&V-fractieleider Peter Van Rompuy is een akkoord nog mogelijk, maar is er een “grondige bijsturing” nodig om het dossier juridisch robuust te maken. En dat vraagt drie partijen, zei Van Rompuy, “it takes three to tango”. Volgens N-VA is er voor zo’n grondige bijsturing een nieuw milieu-effectenrapport en openbaar onderzoek nodig en dreigt het dossier over de verkiezingen van 2024 getild te worden. CD&V betwist dat.

Open VLD-fractieleider Willem-Frederik Schiltz waarschuwde voor de gevolgen van een mislukking. Zo dreigen de economie en de welvaart stil te vallen. “Ik kan maar één ding zeggen: ga terug aan tafel, werk verder aan oplossingen, zoek naar juridische zekerheid. Het is onze verdomde plicht om een akkoord te vinden”.

KIJK. Crevits haalt hard uit: “Dit lukt niet als je partij tegen de muur plet”

Crevits ‘not amused’ met gang van zaken

Dat de wonden van de voorbije dagen nog niet geheeld zijn, was al duidelijk toen het openingsstatement van Jambon geen applaus kreeg op de CD&V-banken. CD&V-kopstuk Hilde Crevits stak ook niet onder stoelen of banken dat ze ‘not amused’ is met de manier waarop de zaken zondagavond gelopen zijn. “Ik hou er niet van dat twee partijen zeggen: we gaan het zonder u doen. Dat strookt niet met de deontologie die we tot op vandaag gehuldigd hebben”, klonk het. Ook CD&V wil de handdoek echter niet gooien. “Dit moet lukken, maar het zal niet lukken als je één partij gewoon tegen de muur kwakt”, aldus Crevits.

Jambon probeerde meteen te sussen door te benadrukken dat hij in het stikstofdossier niét van plan is bijkomende stappen te zetten zonder de CD&V. En ook Open VLD zegt nog te geloven in een akkoord. Maar dan moeten volgens viceminister-president Bart Somers de drie regeringspartijen inspanningen doen. Niet slagen zou volgens Somers “dramatisch” zijn. “Eerder dan elkaar verwijten te maken, moeten we aan een oplossing werken. Voor de landbouwers, de ondernemers en de bevolking. Mijn partij is daartoe bereid”, dixit Somers.

Herlees onze liveblog over het zeer pittige actuadebat in het Vlaams Parlement vanmiddag:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.