Hilde Crevits, Bart Somers en Jan Jambon teleurgesteld over plexihetze: “Laat ons pragmatisch zijn”

“Ik heb veel begrip voor de kwaadheid van de lokale burgemeesters. Men onderschat vaak de verantwoordelijkheid van burgemeesters in deze gevallen”, zegt Vlaams minister Bart Somers. “Ik wil oproepen om de volgende dagen pragmatisch zijn en te zorgen dat het openen van de terrassen een feest is voor iedereen. We moeten de dialoog aangaan en burgemeesters en ondernemers op het terrein de ruimte geven om zich aan te passen aan de regels.”

Ook is hij het er niet mee eens dat de regels zo laat werden aangekondigd. “De regels komen natuurlijk erg laat, waardoor velen kwaad zijn. De manier waarop vandaag gecommuniceerd is naar onze lokale besturen is geen goede manier en het is normaal dat dat deze reactie heeft veroorzaakt.”

Hilde Crevits is ook niet tevreden met deze late aankondiging. “Ik ben heel ongelukkig over de commotie die ontstaan is. Morgen is een feestelijk moment: de terrassen mogen open. Het is heel spijtig dat er dan zo’n misverstand ontstaat waardoor mensen investeren in zaken die ze niet mogen gebruiken. Er moet redelijkheid aan de dag gelegd worden. Mensen die geïnvesteerd hebben, moeten begeleid worden hoe ze op goede wijze die maatregelen kunnen naleven.”

“We hebben op het Overlegcomité besloten dat er 1,5 meter afstand tussen de gezelschappen moet zijn. Het woord ‘plexi’ is nooit aanbod gekomen”, voegt ze nog toe. “De protocollen zijn dan administratief uitgewerkt op federaal niveau en vandaag is daarrond een misverstand ontstaan.”

Jan Jambon snapt niet waarom plexiglas niet toegestaan is volgens het ministerieel besluit. “Ik had begrepen dat het wel onderhandeld was in het protocol met de horeca en dat het bij het verschijnen van het ministerieel besluit, wat heel laat was, ineens verdwenen is. Die beslissingen zijn genomen bij de federale regering. Bij het overlegcomité hebben we besloten dat de protocollen besproken worden met de horecasector zelf.”

“Ik roep op tot pragmatisme. Als er een protocol met de horeca was, ging ik ervan uit dat dat ook zo in het ministerieel besluit zou opgenomen worden. Blijkbaar is dat niet het geval. De federale regering moet een goede uitleg kunnen geven. De Vlaamse regering is in deze zaak niet bevoegd,” vervolgt hij.

Volledig scherm Bart Somers (Open Vld) en Hilde Crevits (CD&V) © Photo News