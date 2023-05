“Hij zal de rol van premier niet lossen”: politiek journalist Karel Lattrez ziet Open Vld en premier De Croo in verkiezingsmodus gaan

“Opnieuw staat een hervorming op de helling door een forse uithaal van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi”, dat is de conclusie van VTM Nieuws-journalist Karel Lattrez na een druk politiek weekend waarin vier verschillende partijen bij elkaar kwamen. Vooral Open Vld viel op door zich volledig in de verkiezingstrijd te knokken. Wat zal er dan nog in huis komen van die fiscale hervorming van minister Van Petegehem? “Politiek niet haalbaar”, klinkt het bij HLN LIVE.

Het was een razend druk politiek weekend: zowel N-VA als Open Vld en Groen hielden partijcongressen, maar ook CD&V kwam bij elkaar voor haar gezinsdag. N-VA-voorzitter Bart De Wever en premier Alexander De Croo vlogen elkaar in de haren, maar ook CD&V-voorzitter Sammy Mahdi kwam met straffe uitspraken. Hij zette - opnieuw - de Vlaamse regering onder druk door bijkomende middelen te eisen voor de kinderopvang, “anders is er een majeur politiek probleem”, waarschuwde hij.

“Hij was heel offensief terwijl ik hoor dat er binnen die Vlaamse regering echt wel iets mogelijk is”, analyseert VTM Nieuws-journalist Karel Lattrez. “Het moest echter samen gebeuren, maar nu neemt Mahdi dat vast- en spreekt zelfs van een politiek probleem als het niet wordt aangepakt. Hierdoor is dat vertrouwen - dat al heel laag was - weg en staat opnieuw hervorming een beetje op de helling door een forse uithaal van Mahdi.”

Open Vld in verkiezingsstrijd

Tijdens het congres van Open Vld was het voor Lattrez duidelijk dat de liberalen over geschakeld zijn naar campagne-modus. “Open Vld zei met de premier heel duidelijk in beeld: ‘Kies voor ons of we zijn vertrokken voor lange regeringsonderhandelingen over staatshervormingen waar we het einde niet van kennen. Dat is waanzin’, zei premier De Croo.”

Quote Hij zal de rol van premier niet lossen, maar er zullen spanningen ontstaan als hij politieke boodschap­pen lanceert. Hoe zullen zijn partners dan reageren? Karel Lattrez, VTM Nieuws-journalist

Volgens Lattrez hebben de liberalen zich op die manier in de campagne geknokt “die echt wel begonnen is. “De premier zal het komende jaar niet alleen de eerste minister van ons land zijn. Hij zal ook het absolute boegbeeld zijn van de liberalen.” De politiek journalist waarschuwt wel voor spanningen. “Hij zal de rol van premier niet lossen want daar draait een stuk van zijn geloofwaardigheid rond, maar er zullen spanningen ontstaan als hij politieke boodschappen lanceert. Hoe zullen de andere partners dan reageren?”

Grote fiscale hervorming? “Politiek niet haalbaar”

Hoewel ook andere partijen al de campagnestrijd zijn aangegaan, is het nog altijd meer dan een jaar voor de verkiezingen. De regering van De Croo heeft ook nog wat werk op de plank liggen. Wat met de fiscale hervorming bijvoorbeeld? “Het is een van de laatste dossiers om nog iets voor de mensen te doen”, analyseert Lattrez.

“Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil vechten voor zijn plan en een lastenverlaging van 835 euro netto per jaar doorvoeren, maar het is duidelijk: dat plan zal het niet halen door alle veto’s. Het zullen misschien een paar honderd euro worden. Zo zit het ook in het hoofd van de premier: we zullen iets doen, maar beperkter dan de grote plannen van Van Petegehem omdat het politiek niet haalbaar is.”

KIJK. Het volledige gesprek met politiek Karel Lattrez bij HLN LIVE over de forse uitspraken van Sammy Mahdi (CD&V), de politieke congressen van afgelopen weekend en de fiscale hervorming

