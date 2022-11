Hij trok door Canada met hondenslee, reed met de fiets van Singapore naar België en vliegt met de luchtballon. Wie is de Belg die straks misschien naar de maan mag?

Meeste gevangenis­sen zwaar geïmpac­teerd door staking van cipiers

In de gevangenissen wordt sinds gisterenavond 24 uur gestaakt, en dit al voor de derde week op rij. De meeste gevangenissen zijn zwaar geïmpacteerd, bevestigt woordvoerster Katleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen. In verschillende penitentiaire instellingen is politiebijstand gevraagd omdat er niet genoeg werkwilligen opdaagden en ook het regime voor de gedetineerden wordt aangepast.

10:02