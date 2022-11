Hij stak zijn buurman dood, maar gaat vrijuit. Nu doet Damian (17) zijn verhaal: “Hij kwam recht op mijn zus af. Ik kon niet anders”

“Meer dan een jaar lang werd ik aanzien als moordenaar, terwijl ik recht in mijn schoenen stond.” Damian Groeneveld is 17 vandaag. Anderhalf jaar geleden stak hij zijn buurman dood. Maar de jeugdrechtbank heeft nu geoordeeld dat het om wettige zelfverdediging ging. “Het was a hell of a ride.” Wat er die fatale maandag 17 mei is gebeurd. “Mijn zus en ik sloegen op de vlucht voor de buurman. Ik had een keukenmes meegegraaid omdat ik voelde dat er iets ernstig zat aan te komen...” Dit is het verhaal volgens Damian.