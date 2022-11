“Hij had het wapen al 27 jaar in zijn bezit. Ik heb het in mijn handen gehad": ligt gestolen uzi-mitrailleur van de Bende van Nijvel op bodem van Damse Vaart?

Wordt dit de doorbraak die het dossier van de Bende van Nijvel in een stroomversnelling brengt? De speurders doken na een tip van VTM-misdaadjournalist Faroek Özgünes woensdagochtend de Damse Vaart in, op zoek naar een wapen dat zou hebben toebehoord aan de Bende van Nijvel. Het gaat om een uzi-mitrailleur, die mogelijks gelinkt is aan een bloederige overval op de Colruyt in Nijvel in 1983. Hoe een tip vanuit de ‘onderwereld’ eindigde tussen de takken en de modder in Damme.