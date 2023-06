“Hij had een flauwte”: voetballer Sofian Kiyine sluit weer aan bij OHL nadat hij met auto sporthal binnenvloog

Sofian Kiyine was zelf niet aanwezig op de persconferentie in het King Power at Den Dreef Stadion in Leuven, maar CEO Peter Willems deelde wel enkele nieuwe details mee. “We willen vandaag een samenwerking van drie jaar met verkeersinstituut VIAS aankondigen. De aanleiding daarvoor is bekend: op 30 maart had onze speler Sofian Kiyine een zwaar ongeval in Flémalle. Het onderzoek lijkt uit te gaan van een flauwte (hij was dus niet bij bewustzijn op het moment van het ongeval, nvdr). Maar er was ook alcohol in zijn bloed. Als club vinden we dat uiteraard niet oké. Sofian zelf beseft heel goed dat de gevolgen veel erger hadden kunnen zijn. Hij is dan ook heel gemotiveerd om het foute beeld dat nu van hem bestaat, recht te zetten. Niet alleen met woorden, maar ook met daden.”