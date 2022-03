Hiermee kan u vluchtelingen in België bijstaan: “Proper, nieuw ondergoed. En zwarte thee, want wij hebben enkel rozenbottel”

Bij aankomst bezitten sommigen niet meer dan de kleren aan hun lijf, anderen hadden het relatieve geluk om met een paar valiezen in hun eigen wagen te kunnen vertrekken. Met welke spullen op zolder en in de keukenkast kunnen we de Oekraïense vluchteling de eerste dagen in ons land helpen? Onder meer met propere sokken, jeansbroeken voor kinderen en thee, zo klinkt het bij een aantal opvanglocaties.

Zo goed en zo kwaad als het kan proberen vrijwilligers gevluchte Oekraïeners die in ons land worden opgevangen niet alleen rust- en ademruimte te geven, maar ook in hun basisbehoeften te voorzien. Heel wat Vlamingen diepten alvast oude kleren op, want de meeste vluchtelingen zijn in dezelfde kleren aangekomen als waarin ze vertrokken.

“Proper ondergoed en propere sokken is het eerste wat ze nodig hebben. Die zijn we dan ook nieuw gaan kopen”, zegt Steffie Alexiou (44). Samen met haar schoonfamilie vangt zij vandaag in de Evangelische kerk in Genk tijdelijk 26 Oekraïense vluchtelingen op. Nog volop wordt de kledij die ze de afgelopen dagen gekregen hebben op maat en leeftijd gesorteerd, en vooral voor vrouwen zijn er voorlopig - net zoals in andere opvanglocaties - genoeg. “De lente- en zomerkledij hielden we nog even aan de kant, want de meeste mensen moeten zich nog in Brussel laten registreren, waar zij en de kinderen lang in de kou moeten wachten.”

Ook hygiënische producten zijn belangrijk, voegt schoonmoeder Dina Mallia (70) toe. “Handdoeken, tandenborstels, tandpasta, shampoo, wasgel voor baby’s en luierzalf, pampers en maandverbanden - al heb ik momenteel geen plaats meer om die allemaal op te bergen. Net als kuisproducten om de kerk proper te houden. En vandaag hebben we misschien voldoende speelgoed voor de zestien kindjes hier, maar een volgende groep zal nieuw speelgoed nodig hebben: we geven het graag mee met de kinderen zodra ze naar een meer permanente locatie vertrekken.”

Verminderde prijs

Ook Violetta Tereshchenko (36) zet de inzameling van kledij even stop omdat er simpelweg te weinig vrijwilligers zijn om ze te sorteren. Vanuit een gehuurde zaal in Kortrijk zoekt zij vooral naar voedsel: elke dag wordt er gekookt voor de 8 vluchtelingen daar - 22 vanaf vandaag.

“Fruit, groenten, yoghurt voor kinderen: we kunnen het allemaal gebruiken”, vertelt de uit Rusland afkomstige vrouw. “Voorlopig pikt een vrijwilligster in een plaatselijke supermarkt kaas, brood en wat groenten die niet meer lang goed zijn op aan verminderde prijs. Eten is nu dringender dan kledij.”

Nog een nood: medicatie. “Voorlopig hebben we ook nog wat Perdolan voor kinderen, maar we hopen dat apothekers ons een beetje zullen helpen. Pas binnen een paar weken zal ook schoolgerief - zoals boekentassen en kleurpotloden - nuttig zijn.”

Dina beaamt hoe er dag per dag geleefd wordt: “Gisteren bracht een traiteur 26 gratis schotels, net zoals een bakker die ons van brood voorzag. Die mensen hebben zes dagen op brood geleefd, je kan je niet inbeelden hoe blij ze waren met een tas warme soep. Hebben we ook nodig: koffie, filters, en zwarte of groene thee. Dat drinken ze heel graag, maar wij hebben enkel rozenbottel en kamille.”

Liever jeans- dan trainingsbroek

Ook Steffie Alexiou ziet dat een aantal Oekraïense vluchtelingen specifieke wensen hebben: “De vrouwen die we hier opvangen zijn gelovig en willen vooral lange jassen, lange rokken en nylonkousen. Maar vergeet vooral niet dat dit geen arme mensen zijn. Daarom ben ik in de oude stock van mijn kledingwinkel gedoken en geef ik hen kledij met de kaartjes nog aan, zo zien ze dat die nog nieuw is. Hoe blij ze ook zijn met de geboden hulp, voor hun kinderen zien ze liever een jeans- dan een trainingsbroek. En net die hebben we te weinig in de tienermaten. Ook mannenschoenen, in de grote maten. Oekraïense mannen zijn voornamelijk lang en smal.” (lacht) Ook belangrijk is dat de vluchtelingen contact kunnen houden met familieleden aan het thuisfront, met simkaarten, opladers en WiFi.

“Eigenlijk kan de Vlaming nog het best helpen met wat centjes”, besluit Dina met een zucht. “Sommigen reden met hun eigen wagen tot in België en dat betekent dus dat ze ook geld zullen nodig hebben om te kunnen tanken. En voor een duw in de rug.” Rode Kruis-Vlaanderen raadt iedereen die wil helpen aan de noden na te vragen bij de lokale besturen.