Hevige brand zet scholengemeenschap Mosa-RT in Maaseik in lichterlaaie

Bocholt Zware boerderij­brand in Bocholt, twee brandweer­man­nen lichtge­wond

In Bocholt aan de Eilandweg is woensdagavond rond 21.00 uur een zware brand uitgebroken aan een grote loods. Men kon verhinderen dat de vlammen oversloegen op het woongedeelte en overige stallen, maar de schade is aanzienlijk.