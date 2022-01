“Het wordt razend druk op het fietspad”: ook Jumbo levert voortaan via flitsbezorging

Mijntelco Bel- en internet­ver­keer 2021 in cijfers: telewerk nog steeds in opmars, mobiel bellen daalt opnieuw

Nooit eerder downloadden we meer games dan in 2021. En dat terwijl 2020 al een recordjaar was. Ook telewerken is een blijver. Vorig jaar zag Telenet nog maar eens een stijging van 20% in het aantal videomeetings en gedeelde bestanden. Toch lijkt het bel- en internetverkeer zich te stabiliseren, na de exponentiële groei vlak na de eerste lockdown. Mijntelco gaat door de opmerkelijkste cijfers.

