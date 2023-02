Het wordt een lange griepepidemie: “We zijn op weg naar tweede piek, dat is atypisch”

Het wekelijkse griepbulletin van Sciensano is duidelijk: vanaf begin januari tot nu zijn veel meer mensen ziek naar de huisarts gestapt. En niet met buik- of andere klachten. Eén op de vijf patiënten die vandaag langsgaat vertoont griepachtige symptomen zoals een loopneus, hoest of keelpijn, en test ook positief op influenza. Het aantal raadplegingen voor griep steeg deze week naar 225 per 100.000 inwoners. Dat ligt boven de epidemische drempel van 53 raadplegingen per 100.000 inwoners. Ook het aantal corona-infecties steeg weer, weliswaar licht.

Het lijkt of iedereen ziek is, of opnieuw ziek wordt. “We evolueren inderdaad naar een tweede grieppiek”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Het aantal besmettingen zal zeker nog toenemen. Tot de krokusvakantie mag iedereen zich verwachten aan veel griep. We zijn er dus nog niet vanaf. Want als er één maand is die echt als griepmaand geboekstaafd staat, dan is het februari wel.”

Ook in 2019 telde het griepseizoen twee pieken, maar zo’n verloop is toch eerder atypisch. Van Gucht: “Het griepseizoen is vroeger dan normaal opgekomen, met een eerste piek eind december. Over de laatste tien jaar bekeken is dat eerder uitzonderlijk. Meestal zien we pas na de kerstvakantie hoge cijfers. Nu krijgt de epidemie een tweede adem. De coronapandemie heeft de laatste griepseizoenen een beetje verstoord.”

Helpt een tweede griepspuit, voor bijvoorbeeld ouderen? “Neen, een griepspuit werkt een zestal maanden. Een spuit zou moeten volstaan. We gaan geen tweede keer inenten", zegt Van Gucht nog.

Lees ook:

KIJK OOK.