Het wordt broeierig heet, maar absolute hitterecord van 2019 zal niet verpulverd worden

Jihadis­tisch en extreem­rechts geweld blijft grootste ter­reurdrei­ging in Europa vormen

Vorig jaar werden in de Europese Unie vier terreuraanslagen gepleegd, naast elf verijdelde en mislukte aanslagen. Dat blijkt uit het jaarlijkse terreurrapport Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) dat Europol woensdag publiceert. De balans valt daarmee in 2021 een pak lager uit dan een jaar eerder. Toen telde Europol 57 gelukte, mislukte en verijdelde aanslagen. Toch mag dat de aandacht niet doen verslappen, beklemtoont de Europese organisatie: terroristen die alleen handelen en banden met jihadisten of extreemrechts hebben, blijven de grootste bedreiging vormen.

13 juli