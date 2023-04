“Het water is er in het voorjaar metersdiep en berekoud”: derde dodelijke duikongeval in vier jaar tijd in oude steengroeve

Verrassen­de bocht van CD&V: partij wil abortuster­mijn verlengen van 12 naar 14 weken, “maar alleen als we ook spiraal­tjes gratis maken”

CD&V kan nu toch akkoord gaan met uitbreiding van de abortuswet, maar trekt wel een rode lijn: na 14 weken zwangerschap kan het alleen nog bij hoge uitzondering, bijvoorbeeld na verkrachting. “Tot dan kan de foetus nog verwijderd worden via zuigcurettage, nadien is het een bevalling of wordt de foetus eigenlijk in stukken gesneden”, legt Kamerlid Els Van Hoof uit. Dit is hoe CD&V de abortuswet wil uitbreiden én hier en daar ook wat wil verstrengen.