“Het was ondraaglijk”: massagraf van 72 katten en 3 honden ontdekt in Wallonië, politieagenten “in schok” bij telling

In een woning in de provincie Henegouwen zijn woensdag 75 ingevroren dieren - 72 katten en 3 honden - aangetroffen tijdens een inval van de politie en diereninspecteurs. De dieren - sommigen amper een paar uur oud - werden teruggevonden in verschillende vriezers. Daarnaast werden nog 25 levende - maar zwaar mishandelde katten - in beslag genomen. “Het is onbegrijpelijk.”

Het drama vond woensdag plaats in de regio Borinage - nabij de stad Bergen. “Het was afschuwelijk”, zegt Gaetan Sgualdino, de voorzitter van SPA (la société protectrice des animaux) van La Louvière - een organisatie die achtergelaten dieren opvangt en door de politie werd gevraagd om de dieren “te tellen”. “Dit is geen humaan gedrag”, reageert hij bij de lokale kranten La Dernière Heure en Sudpresse. “Het is absoluut onbegrijpelijk”.

In de zakken - die in verschillende vriezers werden gevonden - zaten zowel oudere katten als kittens van amper een paar uur oud, maar ook foetussen werden aangetroffen. “Het was ondraaglijk”, volgens de diereninspecteurs die toegaven dat ze nog nooit zoiets hadden gezien. Volgens hen waren de politieagenten ook "in schok” bij de ‘telling’ en had één agent moeite om zijn emoties onder controle te houden.

Tijdens de huiszoeking werden ook 25 levende katten in beslag genomen en verdeeld over verschillende opvangcentra. “De katten waren in zeer slechte conditie - bij eentje is het oor afgescheurd, bij een ander het oog doorboord en eentje ontbreekt een pootje. Het is duidelijk dat ze hier mishandeld werden. Hun omgeving hier was een apocalyps, met stapels afval en uitwerpselen. Het was een totale verschrikking. Dit is regelrechte dierenmishandeling, zelfs marteling”, aldus Sgualdino die vreest dat niet alle katten het zullen overleven.