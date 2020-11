“Het was niet goed. Dat beseft iedereen. Nu is het zaak een derde golf te voorkomen”

Je voelt het aan Jambon: na enkele weken in de luwte wil hij graag eens alles kwijt. De harde kritiek op zijn coronabeleid vindt hij overdreven en iedereen mag het weten. “Sterke Jan, Grote Jan of Dikke Jan: mij interesseert dat allemaal niet. Ik weet dat ik alles heb gedaan om een tweede coronagolf te voorkomen”, benadrukt hij. “Achteraf is het altijd gemakkelijk. Op het moment zelf moet je de zware keuzes maken. Vandaag weer.”