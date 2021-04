Het waren niét de pillen die Brenda door haar depressie hebben gesleurd, maar haar tuin. Nu stelt ze die open voor iedereen

Op de barricades staan? Brenda Froyen (42) is er eventjes klaar mee. De vrouw die jarenlang gestreden heeft voor een betere geestelijke gezondheidszorg, keert terug naar de basis: haar tuin. Want het waren niét de pillen die er haar destijds hebben doorgehaald, bij haar psychose en depressie. Wel: wroeten in de aarde. Straks staat die tuin ook open voor anderen. “De zorg maakt ons afhankelijk. Ik hoop dat mensen hier zullen ervaren hoe ze zichzélf kunnen helpen.”