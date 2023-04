“Het voorstel is extreemrechts waardig”: MR-voorzitter Bouchez wil gevangenen laten betalen voor hun verblijf, maar krijgt forse kritiek

MR-voorzitter Bouchez wil gedetineerden laten betalen voor hun verblijf in de gevangenis , maar dat voorstel stuit op forse kritiek. Sommige magistraten verwijten hem “kleinzielig” en “totaal onwetend” te zijn. “Het is een voorstel dat extreemrechts waardig is”, klinkt het nog. Toch blijft Bouchez zijn idee verdedigen: “Het kan mensen aanzetten tot nadenken voordat ze misdaden plegen.”

Georges-Louis Bouchez, voorzitter van de Franstalige liberalen, deed dit weekend een opvallend voorstel: laat gevangenen betalen voor hun verblijf in de cel en schrap de vergoeding voor mensen die thuis via een enkelband hun straf uitzitten. “Ik zie niet in waarom de belastingbetaler moeten opdraaien voor de wandaden van anderen”, klonk het bij de MR-voorzitter.

Nathalie Gallant, strafrechtadvocaat, vindt dat Bouchez “kleinzielig” en “totaal onwetend” is over het gevangeniswezen. “Dit is een voorstel dat extreemrechts waardig is”, verklaarde ze bij LN24. “Ik stem MR, maar vandaag schaam ik me om zo te stemmen. Dit is genoeg om de MR-kiezers te doen walgen.”

Bouchez pikte die kritiek niet en reageerde direct op Twitter. Hij haalt buitenlandse voorbeelden aan om zijn voorstel te verdedigen. “Denemarken, Noorwegen en Zweden hebben een systeem waarbij gedetineerden de kosten van detentie geheel of gedeeltelijk betalen. In Zwitserland moeten gedetineerden hun maaltijden betalen en elders zijn er projecten. Volgens sommigen zijn deze landen fascistisch?”

Toch is Gallant niet alleen met haar bedenkingen. Marie Messiaen, voorzitter van de Association Syndicale des Magistrats, was dit weekend nog scherper voor het voorstel. Ze hekelde bij ‘La Libre’ het “nepnieuws” en de “onwaarheden”. Volgens de beroepsvereniging “botst het idee met de werkelijkheid”. “Als je veroordeeld bent dan heb je al enorme kosten, zoals procedurekosten en schadevergoedingen”, klinkt het. “Waar gaan mensen deze extra rekening mee betalen?” Volgens haar creëert hij een beeld van gevangenen die veel geld hebben, maar is dat “aandeel maar klein”.

De magistraat hekelt ook de beeldvorming rond de enkelbeeld. “We mogen niet vergeten dat een enkelband een echte straf is. Het is een vrijheidsberoving, geen gunst.” Bouchez stelde voor om de toelage dat zulke mensen krijgen af te schaffen. Als mensen zonder het bedrag niet in staat zijn om te overleven dan moeten ze volgens hem maar terug naar de cel. “Dat afschaffen? Het bedrag van 100 euro is al zeker 15 jaar niet meer geïndexeerd. Ik nodig Bouchez uit om eens te leven met 400 euro per maand.”

Ook de Liga voor de Mensenrechten keurde het idee af. “Door hen nog een extra schuld te geven wordt hun sociale ellende - die soms de basis was van hun misdaden - alleen maar groter”, reageerde de mensenrechtenbeweging bij RTL. Maar daar lijkt de liberaal geen probleem mee te hebben. “Ik zie niet waar het probleem ligt bij ex-gevangenen die heel hun leven de kosten moeten terugbetalen. Het zet misschien aan tot denken voordat ze misdaden plegen.”

