Het volk én foorkramers herademen op de kermis: “Nog een extrrrra ronde! Ik heb dat zinnetje geoefend, hoor”

“Welkom in ons paradijs.” Het is nog stil in Ronse wanneer Jean-Pierre Ceuninck (65) met zijn grote zwarte bril opduikt achter een van de attracties en hij bij wijze van begroeting zijn elleboog aanbiedt. In normale tijden is de Grote Markt twee keer per jaar zijn terrein, bij de zomerkermis en de winterfoor, maar door de coronabeperkingen is het intussen van juni 2019 geleden dat de Ronsenaars hem nog zagen. Maandenlang kon de grijze man niets anders doen dan toekijken hoe zijn lunapark Pluche Palace stof stond te vergaren in zijn loods in Destelbergen. “We zijn de stad dus heel dankbaar, want niet alle gemeenten staan te springen om zo’n evenement al te organiseren, zeker niet op de eerste dag van de versoepelingen. Ze moesten de kermis zelfs met meer dan een week opschuiven”, vertelt Jean-Pierre, die geboren werd tussen de attracties en al niet meer bijhoudt hoeveel generaties zijn kermisfamilie teruggaat.