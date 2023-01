'Het verhaal van Vlaanderen' deels betaald door N-VA: "Propaganda? Echt waar, allemaal zever!”

ONZE OPINIE. “Een geschiede­nis van Vlaanderen is niet meer of minder belache­lijk dan een van België”

“Sinds zondagavond weten we dat de geschiedenis van Vlaanderen begonnen is toen gelukszoekers vanuit het Midden-Oosten zich in onze contreien vestigden”, schrijft adjunct-hoofdredacteur Dimitri Antonissen. “Tot zover de vrees dat ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ een Vlaams-nationalistisch propagandamiddel zou worden. Wat een louterend programma kan dit worden als we met open blik naar het verleden kijken dat we delen.”

2 januari