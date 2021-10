Het verhaal van Ter Beke, de slagerij die uitgroeide tot een miljardenbedrijf: “Vlees mag je niet laten liggen, anders is den hond ermee weg”

‘De N9 noemen wij de Vleesbaan’, zo zei Daniël Coopman ooit over de gewestweg die Brussel met Oostende verbindt en voor de deur passeert van vleesbedrijf Ter Beke, waarvan hij jarenlang ‘den boas’ was. Enkele kilometers verderop in Lovendegem lag concurrent Imperial - bekend van Marcassou - namelijk langs dezelfde weg, die in Maldegem ook nog een vleesfirma passeerde. Den boas mag het helaas niet meer meemaken - Coopman stierf in 2017 als 80-jarige - maar het bedrijf dat hij groot maakte heeft gisteren Imperial overgenomen. De kroon op het werk, andermaal. Ter Beke is als Europese speler vooral bekend van salami, fijne vleeswaren en verse pasta’s - onder het merk ‘Come A Casa’ - en draaide vorig jaar een omzet van ruim 700 miljoen euro. Door de overname stoomt de groep door naar 1 miljard euro. Honderd jaar geleden ging het nog om een habbekrats. “Frans Coopman was in Waarschoot een slager zoals vele andere”, zegt Guy Bonne, die ooit een kroniek schreef over ‘Ter Beke’. “Hij trok van deur tot deur om kippen en konijnen op te kopen, die hij dan thuis slachtte. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtte hij naar Parijs waar hij in grote slachthuizen de mogelijkheden met paarden zag. Weer in het Meetjesland begon hij ook met paarden, koeien en varkens. Elke donderdag en vrijdag stond hij op de vleesmarkt aan de Dampoort in Gent zijn worsten te verkopen.”