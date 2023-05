Het verhaal van A.F. (33), de verdachte van de cryptomoord op Tamara (33): “Wie me zijn hoofd brengt, krijgt 0,85 bitcoin”

Een oplichter, een psychopaat en een gevaarlijk man. Dat zijn de waarschuwingen die we horen over A.F., de 33-jarige man die verdacht wordt van de cryptomoord in Sint-Niklaas op zijn ex Tamara Engels (33). Dit is zijn verhaal: van zijn tijd op de middelbare school in Melle tot de ontmoeting met Tamara, tot zijn zelfverklaarde internationale cryptoimperium dat talloze slachtoffers lijkt te maken.