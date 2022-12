Het stopt maar niet: ‘nieuwe’ mails gelekt in begrotingsdiscussie rond ontslag De Bleeker

De storm rond de begroting is nog niet gaan liggen. Na de Whatsappconversaties brengt ‘Knack’ nu ook mailverkeer tussen het kabinet van premier Alexander De Croo (Open Vld) en het kabinet van toenmalige staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) naar buiten. Opnieuw trekt het weekblad de conclusie dat het kabinet-De Croo geen opmerkingen maakte over het begrotingstekort. Nochtans heeft het kabinet daar in een eerder document wel op gewezen.

De heisa draait rond de kostprijs van de btw-verlaging op gas en elektriciteit. Die had het kabinet-De Bleeker ingeschreven in de begroting zodat die 1,3 miljard euro extra in het rood ging. Nadat de oppositie het grotere tekort opmerkte, ontstond er een discussie of het kabinet van de premier er akkoord mee was gegaan. Uiteindelijk moest De Bleeker opstappen. Ze had een “materiële fout” gemaakt, heette het.

Eerder deze week publiceerde ‘Knack’ WhatsAppberichten waaruit zou blijken dat de aanpassingen van De Bleeker, en dus het grotere begrotingstekort, wel degelijk werden goedgekeurd door het kabinet van De Croo. De premier verdedigde zich fel in De Kamer: “Natuurlijk bestaan er tekstberichten over de begroting, maar dat er tekstberichten zijn die een oké geven aan een foutieve begroting, ontken ik.”

KIJK. Premier De Croo verdedigt zich in De Kamer.

Daarnaast zei de premier dat zijn werknemers wel degelijk opmerkingen hadden gemaakt bij de aanpassingen van het kabinet van De Bleeker. Dat deden ze via de zogenaamde ‘geijkte kanalen’ of opmerkingen in de marge van de begrotingsdocumenten zelf.

‘Knack’ publiceerde daarnet een mail die op woensdag 9 november werd verstuurd van het kabinet-De Croo naar het kabinet-De Bleeker. “Daaruit blijkt dat er door het kabinet-De Croo geen enkele opmerking werd gemaakt over het gestegen begrotingstekort, laat staan dat gevraagd werd om dat te wijzigen”, schrijft het weekblad. “Ook geen enkel kabinet van een vicepremier heeft gevraagd om die cijfers te wijzigen. Dat betekent dat iedereen ze goedkeurt.”

Knack blijft dus bij haar beweringen van eerder deze week. Toch heeft onze redactie documenten kunnen inkijken waaruit blijkt dat het kabinet-De Croo wel degelijk aangekaart heeft dat wat het kabinet-De Bleeker schreef niet in lijn was met wat was afgesproken binnen de regering. Het kabinet-De Bleeker had de passage en de cijfers dus logischerwijs moeten aanpassen. Toch grijpt de oppositie dit opnieuw aan om De Croo als leugenaar weg te zetten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.