Het sprookje van Dokkoon Kapueak (38), van kind uit de Thaise jungle tot sterrenchef: “Ik moest elke ochtend om 5 uur opstaan om het huishouden te doen”

Zo geëmotioneerd en sprakeloos Dokkoon — Koon voor de vrienden en de rest — afgelopen maandag tijdens de Michelinceremonie nog was, zo opgewekt toont de single sterrenchef zich intussen: “Ik moet me nog elk moment in de arm knijpen. Intussen werd ik zelfs uitgenodigd voor ‘De Afspraak’ op tv. Vooraf zat ik echt te bidden dat ze me daar geen vragen zouden stellen over de politiek of Trump, want daar weet ik niets van”, zegt ze in een sappige mix van Engels en Nederlands, bijgekruid met wat West-Vlaamse klanken.