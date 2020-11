Het roer volledig omgooien in coronatijden, het wordt nog een trend: “Maatschappij schiet in collectieve midlifecrisis”

Nils Van Uffelen (61) is loopbaanbegeleider. Hij ziet het rijtje dapperen zoals Sam de laatste tijd passeren. "Het systeem van loopbaancheques van de Vlaamse overheid wordt duchtig gebruikt in deze tijden, door iedereen die denkt: 'Ik ben moe, ben het beu, ben ik wel goed bezig? Moet ik niet eens iets helemaal anders gaan doen?'" Nils is er bovendien zelf één, zo'n dappere. Uit noodzaak. Hij was een succesvol ondernemer, voor hij zijn softwarebedrijf verkocht en personal coach werd. De 'crisis' in zijn eigen geval was: de plotse dood van zijn dochter Charlotte (16) door een hartfalen. "Ik heb het soms over de rijkdom van de tragedie. Sam spreekt over 'a good crisis'. Maar we spreken over hetzelfde. Ik ben gelukkiger nu dan voor de dood van Charlotte. Die zin is verschrikkelijk. Evenwichtiger, zeg ik dus maar: ik werd een betere vader en ben professioneel beter bezig. Dankzij mijn dochter. En dankzij mijn coach die me bezwoer: 'Ga iets leuks doen, iets anders.' Ik vermoed dat dat is wat Sam tegen zichzelf zei."