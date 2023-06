HET RAPPORT. Vooruit heeft de wind in de zeilen, maar na de verkiezingen wacht een pijnlijke boodschap

ANALYSE. Waarom is de volkswoede na vonnis in zaak-Reuzegom zo groot? “Als rechters zouden oordelen zoals de massa vraagt, wordt het pas echt gevaarlijk”

Van graffiti over een kwade youtuber tot een protestbijeenkomst: bij heel wat mensen is de onvrede over de Reuzegom-uitspraak groot. Een proces is normaal een loutering voor de slachtoffers én de maatschappij, maar dat blijkt hier niet het geval. Oud-rechter Edwin Van Fraechem en cultuursocioloog Walter Weyns (UAntwerpen) laten hun licht schijnen op de zaak. “In een democratie moet er wel degelijk plaats zijn om dergelijke onvrede te uiten.”