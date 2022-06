Het rapport van Sammy Mahdi na 1,5 jaar op asiel en migratie: als crisismanager van CD&V mag het wat meer zijn

Affligem Paraglider stort neer in haag van buurman: “Hij heeft nochtans heel wat ervaring”

Een 45-jarige man is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeval met zijn paraglider. Hij werd verrast door de wind en kreeg zijn toestel niet meer onder controle waarna hij neerstortte. Dat gebeurde op de oprit van zijn buurman. Het slachtoffer zou verschillende breuken hebben opgelopen. “Hij heeft nochtans heel wat ervaring”, klinkt het in de buurt. “Hij was enorm gepassioneerd.”

23 juni