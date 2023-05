HET RAPPORT. Onvoldoende voor Open Vld: “Als mensen het niet meer geloven, stopt het”

Deze koppels trouwden met huwelijks­con­tract: “Anders moest ik deel afgeven aan mijn pluskinde­ren”

Van mij is van jou en van jou is van mij. Of toch niet, want zo gemakkelijk stappen we niet meer in het huwelijksbootje. Of het nu jonge koppels zijn of mensen die hertrouwen: steeds meer koppels sluiten een huwelijkscontract af. Drie echtgenoten vertellen welk contract ze kozen: “Zo bescherm ik onze gemeenschappelijke pot tegen mijn beroepsrisico’s als zelfstandige”, vertelt Corneel (32).