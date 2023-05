HET RAPPORT. Heeft N-VA de ultieme afspraak met de geschiedenis niet gemist? Onze punten op 10, aan de vooravond van haar partijcongres

“Dit is potverdek­ke het leven van onze dromen”, schreef Myrthe (25) nog. En toen maakte ze een fatale val

“We deden al veel… te veel misschien. We leven aan een torenhoog tempo.” Myrthe (25) en haar vriend Mathias (26) waren sinds oktober vorig jaar op roadtrip langs de meest fotogenieke plekjes in Europa. In haar blog pende ze haar avontuur nauwkeurig neer. Zo konden familie en vrienden via haar schrijfsels meegenieten van het avontuur. Tot het gisteren misliep en ze samen met een Franse vriendin een fatale val maakte.