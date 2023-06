HET RAPPORT. Goed georganiseerd Vlaams Belang stoomt zich klaar voor onderhandelingen, met dure opleidingen en tips vanuit onverwachte hoek

Hof van Cleve valt net buiten top 50 van beste restau­rants ter wereld

Het Kruisemse driesterrenrestaurant Hof van Cleve staat dit jaar niet in de invloedrijke lijst van de 50 beste restaurants wereldwijd. Na een 27e plaats vorig jaar, staat het restaurant waar Peter Goossens nog tot eind dit jaar de chef is nu op de 52e plaats. De 50 beste restaurants worden op 20 juni bekendgemaakt in Valencia.