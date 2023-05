HET RAPPORT. Een serieuze buis voor Groen: “Zelfs nu de groenen meebesturen, laten ze zich naar de zijlijn duwen”

Dit zijn de zeven onbekende dode vrouwen in België: herkent u een van hen?

De afgelopen 30 jaar werden in ons land zeven onbekende vrouwen aangetroffen. Ze zijn vermoord of in verdachte omstandigheden overleden. Tot op vandaag weet niemand wie ze zijn. Hetzelfde gebeurde in Nederland en Duitsland. Daarom slaan de drie landen de handen in elkaar onder de internationale campagne #IdentifyMe om alle 22 vrouwen een naam te geven. Hieronder vindt u een lijst van de zeven vrouwen die in België werden teruggevonden. De politie verspreidt robottekeningen van de vrouwen en foto’s uit de originele dossiers. Herkent u een van hen, hun kleding of een opvallende tattoo of valse nagels?