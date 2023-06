HET RAPPORT. CD&Vechtend ten onder: een partij in spagaat, die zich kapot regeerde op haar kernthema

Papa Karel (59) en dochter Ine (34) vechten samen tegen kanker: “Ik moest zes maanden chemo krijgen. Net zolang als de dokters papa nog gaven”

Ine (34) en haar papa Karel (59) kregen in drie weken tijd dezelfde, harde diagnose: kanker. Zij is ondertussen officieel genezen verklaard. Maar hij is palliatief en leeft eigenlijk al een jaar langer dan de dokters hem gegeven hadden. “Ine moest zes maanden chemo krijgen. Ik zou nog maar zes maanden leven”, zegt hij. Een gesprek over leven, dood en heel veel liefde tussen een dochter en haar vader.