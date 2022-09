Het proces van 13 miljoen. VRT-advocaten wijzen elke fout af: “Maar één schuldige aan alle schade: Bart De Pauw zelf”

Klimmer raakt ernstig gewond in Aiguilles de Chaleux

Een 46-jarige klimmer is zondagnamiddag ernstig gewond geraakt in Aiguilles de Chaleux, in de gemeente Houyet. Dat meldt de brandweer van de zone Dinaphi. De klimmer zat verankerd in een deel van een wand die losraakte en hem meesleepte in zijn val.

1:43