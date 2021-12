Het opmerkelijke HR-beleid van Leuvens IT-bedrijf Easi: leeftijdsgrens voor directie, aandelen voor personeel en ban op externe managers

Easi bestaat al meer dan 20 jaar, maar neemt vooral de laatste jaren stevige stappen. Het bedrijf ontwikkelt, beheert en beveiligt software en IT-infrastructuur voor zo’n 800 middelgrote en grote bedrijven, zoals JBC, Casa, of Degroof Petercam. Waar Easi in 2019 nog 250 mensen in dienst had, telt het er vandaag al 360 en zal het in 2023 de kaap van 500 werknemers ronden. “We hebben dit jaar al meer dan 100 mensen aangenomen”, zegt CEO Thomas Van Eeckhout (36). “En volgend jaar doen we hetzelfde.”