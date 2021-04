Het nieuwe lichtpunt dankzij de vaccinaties: aandeel 85-plussers bij coronadoden nooit eerder zo laag

Voor het eerst sinds het begin van de corona-epidemie is het aandeel van de 85-plussers in de Covid-overlijdens niet meer het grootst. Bijna iedereen van de oudsten uit de samenleving heeft minstens een eerste coronaprik gekregen, en dat heeft duidelijk zijn effect.

Het was een constante in de corona-epidemie: de ziekte was vooral dodelijk voor de oudsten in de bevolking. Bij de 23.920 doden die Covid-19 in België al eiste zijn er 12.150, of meer dan de helft, 85-plussers.

De wetmatigheid dat de oudsten het zwaarst getroffen worden, gaat dankzij de vaccinatiecampagne nu echter niet meer op. Terwijl de 85-plussers lang 50 tot 60 procent van alle coronadoden in België uitmaakten, begon hun aandeel vanaf midden februari spectaculair af te nemen. Dat eerste effect kwam er toen al door de vaccinatie in de woonzorgcentra, waar begin januari als eerste met inenten werd gestart.

Het aantal besmettingen in en ziekenhuisopnames uit de rusthuizen daalde sindsdien gestaag, en er bleken ook al snel veel minder bewoners te overlijden. Volgens de laatste cijfers sterven er nog gemiddeld 1,3 rusthuisbewoners per dag met Covid-19. Op het hoogtepunt van de tweede golf begin november waren dat er nog 78.

75- tot 84-jarigen grootste groep

Maar ook buiten de woonzorgcentra, bij de ouderen die nog thuiswonen, lijken de vaccinaties stilaan hun effect te tonen. Het aandeel 85-plussers in de sterftecijfers is sinds de daling in februari geduldig blijven verminderen. De oudsten maken nu nog maar 28 procent van het totale aantal overlijdens uit. De 75- tot 84-jarigen vormen nu voor het eerst de grootste groep in de overlijdens, met 37 procent. Ook het aandeel van de 65- tot 74-jarigen en de 45- tot 64-jarigen stijgt gestaag.

In absolute cijfers sterven er nu gemiddeld 41 mensen per dag met Covid-19. Dat is een stijging met maar liefst 46 procent op een week tijd. Maar ook hier valt op dat de stijging bij de 85-plussers maar half zo groot is. Elke dag sterven gemiddeld 11,6 ouderen, een stijging van 24,5 procent.

De stijging bij de 75- tot 84-jarigen en bij de 65- tot 74-jarigen daarentegen bedraagt 44 procent, en bij de 45- tot 64-jarigen zelfs 129 procent. In die laatste groep gaat het weliswaar om lage absolute cijfers met gemiddeld 5,6 overlijdens per dag. De overlijdens bij de 25- tot 44-jarigen is zo goed als nihil, met gemiddeld 0,43 per dag.

Eerder was het vaccinatie-effect ook al aangetoond in de besmettingscijfers, waar er de laatste weken geleidelijk aan telkens minder 85-plussers opdoken. Terwijl de besmettingen vooral bij de jongeren en actieve bevolking stegen, bleef de curve stabiel voor tachtigers en negentigers.

Vaccinaties

80,80 procent van alle 85-plussers in België is nu minstens deels gevaccineerd. In Vlaanderen gaat het zelfs om meer dan 88 procent, tegenover ongeveer 68 procent in Wallonië en Brussel. Doordat er daar minder 85-plussers zich laten vaccineren, moest men er al vroeger beginnen aan de jongere leeftijdsgroepen beginnen, wat mee het verschil met Vlaanderen bij de zeventigers en vooral zestigers verklaart.

