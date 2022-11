Het levensverhaal van Zillion-goeroe Frank Verstraeten, deel 3: van verlaten bajesklant naar (eindelijk) volwassen zakenman én vader

“Officiële cijfers volgen woensdag, maar nu al wijst álles op fenomenaal aantal”: ‘Zillion’ zorgt voor ongeziene volkstoe­stroom in bioscoop

Aanschuiven op de parking, idem aan de kassa en wringen tot in de zaal. ‘Zillion’ is de natte filmdroom van Vlaamse bioscopen, maar dan in ‘t echt. “Uitbaters vallen mij zelfs in de armen, dit overtreft mijn stoutste dromen”, vertelt regisseur Robin Pront (36) ons in een eerste reactie op de hype. Zijn vorige film ‘D’Ardennen’ was met 160.000 bezoekers in 2015 ook een succes. “Maar ‘Zillion’ is overduidelijk een graad erger.”

1 november