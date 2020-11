Het leven van de duurste duif ooit: privébewaking en nooit meer buiten vliegen

Amper 2 jaar oud is ze en een bod van 1.310.000 euro maakt van New Kim - geboren in Berlaar - nu al de duurste duif ooit. Dat hoge bedrag van een Zuid-Afrikaan heeft gevolgen voor de Antwerpse duif: het is op slag gedaan met buiten vliegen. De duivin zal enkel nog dienen om mee te kweken. En oh ja, New Kim beschikt nu al over bodyguards.