“Demir aan de strop”: minister dient klacht in wegens opgeknoop­te pop van boze boeren

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dient klacht in tegen de landbouwer die een pop - die haar moest voorstellen - symbolisch aan zijn tractor had opgehangen. Dat deed hij tijdens een debat van het Algemeen Boerensyndicaat in Merksplas. “Demir aan de strop”, stond er in een opschrift te lezen.

14 juni