Het laatste zweet voor de fitness sluit: “Nog even alles uit ons abonnement halen”

Onze opinie. Eindelijk harmonie. Helaas heeft het veel te lang geduurd

8:54 Wie biedt meer? De Vlaamse maatregelen invoeren tegen de middag, of tegen de avond? Een extra mondmaskerplicht aan de scholen zoals in Gent, of een Brusselse avondklok in Vilvoorde? Alle jongeren gelijk voor de wet en geen onderscheid meer tussen min en plus 12, zoals in Dessel, Mol of Retie? Een pak steden lieten gisteren de spierballen rollen.