Het Laatste Nieuws verliest fotograaf Bart Leye

Gisteren is Bart Leye (54) onverwacht overleden. Bart was al 28 jaar fotoredacteur en fotograaf bij deze krant. Zijn prachtige fotoreeks over de verkiezingsavond van 26 mei 2019, waar hij Guy Dhaeseleer en sympathisanten van diens Forza Ninove volgde, kreeg de Belfius Persprijs. Bart laat een vrouw en twee kinderen na. En een grote leegte op onze redactie.

Heel vaak zag u de naam van Bart Leye niet opduiken in deze krant. Hij was één van die vele krachten achter de schermen die anoniem keihard werken om ervoor te zorgen dat Het Laatste Nieuws eruit ziet zoals het eruit ziet, elke dag opnieuw, van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds heel laat. Bart bestelde, samen met zijn twee collega’s, foto’s bij onze fotografen, gaf ze richtlijnen mee, zocht foto’s op het internet en in archieven en maakte een selectie waarmee lay-out en eindredactie aan de slag konden.

Bart deed die job uitstekend, want hij was verliefd op fotografie en ook wel een pietje-precies. De makkelijkste mens om mee te werken wanneer alles liep zoals het moest lopen, dan was Bart minzaam en beleefd op een bijna ouderwetse manier, maar iets minder makkelijk wanneer iemand er de kantjes probeerde van af te lopen. Goed werk deed Bart glimmen van plezier, van een slechte foto kon hij ambetant lopen.

Slechte foto’s van hem zelf zijn er in deze krant zo goed als nooit verschenen. Wanneer het uurrooster dat toeliet, ging Bart zelf op pad met een reporter. Dan leefde hij helemaal op. Zijn reportagereeks over de overwinningsnacht van Forza Ninove na de gemeenteraadsverkiezingen van 2019 leverde hem de Belfius Persprijs op. “Wat de foto’s laten zien, is onmogelijk met woorden te vertalen. Dit is persfotografie op haar scherpst,” stond er in het juryverslag en daar was geen woord van gelogen. Een jaar eerder was een reeks van hem over kindvluchtelingen ook al genomineerd voor diezelfde Belfius-prijs en het jaar daarvoor, in 2017, stond hij op de shortlist van de Nikon-awards met een fotoreportage over de kerncentrale van Tihange. Bart was een gewaardeerd fotograaf.

Vrienden en collega’s zagen nog veel meer foto’s van hem. Bart trok er in zijn vrije uren vaak met de camera op uit en dat werk deelde hij vooral op Facebook. Om de zoveel dagen een nieuwe foto. In die beelden werd de wereld plots haarscherp. Alles stond er netjes op zijn plaats, alles had duidelijke contouren, zelfs de lelijke dingen gaf hij iets esthetisch. Die schoonheid, die duidelijkheid, daar putte hij troost uit, dat zag je. Heel vaak fotografeerde hij luchten: soms waren ze mooi, dan weer dreigend, maar ook romantisch of glinsterend zwart. De hemel vertelde elke dag iets anders, en Bart leek van die verhalen nooit genoeg te krijgen.

Bart is nu zelf deel van de hemel. Echt of niet, dat maakt ieder voor zich uit, maar wie hem en zijn werk kende, zal hem er zien. Verder resten enkel herinneringen, zijn foto’s en dat ene overweldigende portret dat zijn vriend en collega Henk Deleu maakte van hem: twee arendsogen in een grijzende jongenskop. Het gemis is groot en zal alleen groeien, maar de gedachten van de redactie gaan in de eerste plaats uit naar Barts vrouw en zijn twee kinderen. Wij wensen hen alle troost en liefde.

Volledig scherm Bart won de Belfius-persprijs voor zijn reportagereeks over deoverwinningsnacht van Forza Ninove na de gemeenteraadsverkiezingen van 2019. © Bart Leye

Volledig scherm © Bart Leye

Volledig scherm Aron Berger en zijn Joodse familie vieren Toe Biesjwat. Het is de gewoonte voor Joden om op deze dag zo veel mogelijk verschillende vruchten te eten. © Bart Leye

Volledig scherm Aron Berger videochat met één van zijn zonen die in Israël woont. © Bart Leye

Volledig scherm De kerncentrale van Tihange haalde onze collega meermaals op onnavolgbare wijze voor zijn lens. © Bart Leye

Volledig scherm © Bart Leye

Volledig scherm Een portret van de gevierde actrice Chris Lomme. © Bart Leye

Volledig scherm Bart Leye trok ook op reportage naar het Durbuy van Marc Coucke. © Bart Leye

Volledig scherm © Bart Leye

Volledig scherm Heel vaak fotografeerde Bart luchten, in alle weersomstandigheden. Hij postte die foto's dan op Facebook. © Bart Leye

Volledig scherm © Bart Leye

Volledig scherm © Bart Leye

Volledig scherm © Bart Leye

Volledig scherm © Bart Leye

Volledig scherm © Bart Leye

Volledig scherm © Bart Leye

Volledig scherm © Bart Leye

Volledig scherm © Bart Leye

Volledig scherm © Bart Leye

Volledig scherm © Bart Leye

Volledig scherm © Bart Leye

Volledig scherm © Bart Leye

Volledig scherm © Bart Leye

Volledig scherm © Bart Leye

Volledig scherm © Bart Leye

Volledig scherm © Bart Leye

Volledig scherm © Bart Leye

Volledig scherm © Bart Leye

Volledig scherm © Bart Leye

Volledig scherm © Bart Leye

Volledig scherm © Bart Leye

Volledig scherm De pier in Nieuwpoort. © Bart Leye

Volledig scherm De pier van Blankenberge. © Bart Leye