Het Laatste Nieuws nu ook de grootste digitale krant van Vlaanderen

Het Laatste Nieuws was al jaren de meest verkochte krant van Vlaanderen, maar had op het einde van vorig jaar nu ook het grootste aantal digitale abonnees. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het CIM (Centrum voor Informatie over de Media), dat voor het eerst in hun rapportering de volledig digitale abonnementen meeneemt.

Elke dag betalen 245.831 Vlamingen om Het Laatste Nieuws te kunnen lezen, al zijn er 19.381 daarvan die alleen de plusartikelen op hln.be kunnen lezen. Dat is het totale aantal volledig digitale abonnementen dat er momenteel van Het Laatste Nieuws verkocht zijn. De rest bestaat uit papieren abonnementen, of mensen die de papieren krant en toegang tot de digitale versies nemen, of mensen die de krant in losse verkoop in de krantenwinkel kopen. Dankzij die digitale abonnementen steeg de totale oplage van Het Laatste Nieuws met 3,1 procent.

Het Laatste Nieuws is daarmee koploper in het digitale krantenlandschap. Op de tweede plaats komt De Morgen, die nu 11.485 volledig digitale abonnees heeft, daarmee haar oplage met 23 procent zag stijgen en daardoor de grootste stijger onder de kranten is. Het Nieuwsblad heeft 10.600 digitale abonnees en steeg hierdoor 1,8 procent. De oplages van Tijd en De Standaard stegen met respectievelijk 9 en 8,3 procent, als gevolg van een sterke stijging van ‘papieren plus digitale abonnementen’.

“We zijn bijzonder trots op dit resultaat”, zegt Brecht Decaestecker, hoofdredacteur van HLN.be en Het Laatste Nieuws. “Het is het gevolg van heel hard werken door veel mensen in moeilijke tijden, om zoveel mogelijk Vlamingen extra duiding, achtergrond en opinies te geven, vooral rond de coronacrisis. Daar was duidelijk een grote nood aan, zowel in de papieren kranten als op de digitale nieuwsplatformen. Een steeds grotere groep van Vlamingen is bereid om te betalen voor kwaliteitsjournalistiek op HLN.be, en om zo altijd en overal op hun smartphone nieuwsstukken, analyses, interviews of reportages te kunnen lezen. Het toont dat journalistiek ook in de digitale wereld een belangrijke maatschappelijke rol in te vullen heeft.”