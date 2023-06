Het Laatste Nieuws blaast 135 kaarsjes uit en viert dat met 320 pagina's nostalgie, ontroering, verbazing en plezier

De krant die voor u ligt, of die u in uw handen heeft, werd gesticht door een man die nog buishoeden en pitteleirs droeg wanneer de gelegenheid daar om vroeg. In 1888 was dat de mode onder heren van stand, en theaterauteur Julius Hoste, zoon van een graanhandelaar en vriend van Hendrik Conscience, was een man van de wereld.

Aan andere modes deed Hoste niet mee. België was overwegend katholiek en werd geleid door een Franstalige elite, maar hij besloot een antiklerikale, liberale, Vlaamse krant voor de Brusselaar op de markt te brengen: Het Laatste Nieuws. Geen gazet voor de happy few, maar voor iedereen die kon lezen, en dat waren in die tijd vooral mensen uit de middenklasse en geschoolde arbeiders.

Alle kleuren van de regenboog

Een eenzame pionier was Hoste op dat vlak niet: in diezelfde periode zagen de katholieke ‘volksdagbladen’ De Gentenaar, Het Volk en Gazet Van Antwerpen het licht, net als het socialistische Vooruit. Een krant diende toen als megafoon voor een politieke strekking, en dat zou zo nog een kleine honderd jaar blijven. En Het Laatste Nieuws, dat was ‘het blauw fabriekske’, vandaar ook de kleur van het logo van de krant. Het blauw is gebleven, de partijdigheid verdween. Het Laatste Nieuws heeft de voorbije decennia al complimenten uitgedeeld aan politici van ongeveer alle kleuren van de regenboog, en die van blauw zijn al geregeld kwaad geweest op wat die journalisten vanuit Brussel, dan Kobbegem en tegenwoordig Antwerpen over hen schreven.

Vreemde fenomenen

Hoe partijgebonden de krant vroeger ook was, Het Laatste Nieuws focuste altijd op meer dan alleen maar politiek. Lang voor mediaspecialisten het warm water uitvonden en begonnen over het onderscheid tussen Wetstraat en Dorpsstraat, bracht Het Laatste Nieuws al verhalen die haast iedereen wil lezen. Over moorden, misdaden en ongelukken, over sport, over vreemde fenomenen, zoals een jongen van 19 die in 1893 drie maanden met een buis van caoutchouc in zijn maag had rondgelopen. Groot nieuws was dat niet, en de elite keek op dat soort journalistiek neer, maar je wil dat bericht vandaag nog altijd helemaal lezen, wat je van de politieke epistels uit die tijd niet echt kan zeggen. Een paar van die opmerkelijke kleine nieuwtjes van toen staan voor de gelegenheid en voor uw plezier over de hele krant verspreid.

Terwijl de rest van de media het nieuwe fenomeen van de BV met argwaan benaderde, begroette Het Laatste Nieuws hen zoals de mensen voor hun scherm deden: enthousi­ast, zolang ze het zot niet in hun kop kregen

Het Laatste Nieuws heeft altijd redelijk goed geweten wat de mensen bezighield. Daarom was het ook een populair dagblad. Toch duurde het meer dan honderd jaar eer de krant de grootste van Vlaanderen werd. Eind jaren tachtig nam de familie Van Thillo het van de familie van stichter Hoste over, en de jeune premier van dat Antwerpse geslacht, Christian Van Thillo, een snotneus van 27 die in Amerika media was gaan studeren, wist hoe het allemaal moest, zei hij. Hij kreeg nog gelijk ook. Samen met VTM, de zender waarin De Persgroep van de Van Thillo’s aandelen had, leek Het Laatste Nieuws plots perfect de hartslag van een groot deel van Vlaanderen te voelen. Terwijl de rest van de media het nieuwe fenomeen van de BV met argwaan benaderde, begroette Het Laatste Nieuws hen zoals de mensen voor hun scherm deden: enthousiast, zolang ze het zot niet in hun kop kregen. Het kleur spatte van de pagina’s, het was schaamteloos populair, een clubblad voor de bourgondische levensgenieter, maar voor velen ook dé bron van veel en betrouwbaar nieuws, en van kritische en tegendraadse duiding. Wat veel mensen ‘gezond verstand’ noemen, vonden ze met grote regelmaat in hun krant terug.

Bladeren door geschiedenis

Gezond verstand is iets dat evolueert met de tijd, net als smaak en gewoontes. Door het gemak van internet zijn veel mensen het dagelijkse krantenritueel ontgroeid, maar HLN.be bereikt een nog groter publiek. Hoe snel en hard de tijden veranderen, wordt op slag duidelijk in zo’n boek dat terugblikt op jaren van bedrukt krantenpapier. Bladeren door de geschiedenis van ons land en de wereld zoals die is vastgelegd in Het Laatste Nieuws, is niet alleen een nostalgische trip en een opfrissing van het geheugen, het doet je ook vaak glimlachen. Met rare taal die ooit gangbaar was, met gedachtengoed dat achterhaald is, met modes die verdwijnen. Het Laatste Nieuws van vandaag is niet meer die krant uit de gloriejaren van VTM, en al helemaal niet meer die van Julius Hoste. Gazetten, dat was vroeger algemeen geweten, zijn dan ook gemaakt om na het lezen uw patattenschillen in te doen en in de vuilbak te gooien. Nog een geluk dat niet iedereen aan die trend meedeed, want anders was er van ‘Het Laatste Nieuws, onze geschiedenis in 100 voorpagina’s en 200 andere krantenartikelen’ geen sprake.

