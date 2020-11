Het kleinste kerstfeest ooit: hoe vier je dat? “Zie het vooral niet als verkiezing van wie het liefst gezien is”

“Laten we met kerst en nieuw een punt zetten achter een absoluut rampzalig jaar. Maar laat ons er vooral over waken dat het niet het begin wordt van een niéuw rampzalig jaar.” Premier Alexander De Croo (Open Vld) trok met die conclusie gisteravond een streep door de stiekeme hoop van velen: er komen geen kerstversoepelingen. “Als mensen daar teleurgesteld over zouden zijn, dan begrijp ik dat absoluut”, zei hij. “Ik had zelf ook graag Kerstmis gevierd met mijn zus, mijn ouders of mijn schoonouders. Maar het laatste wat we moeten doen, zijn al die inspanningen van de voorbije vier weken gedurende die vier feestdagen te grabbel gooien.”