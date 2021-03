Het is officieel: er trekt storm over het land, al windstoten tot 108 km/u gemeten

Het is officieel: vandaag trekt een storm over ons land. Dat heeft onze weerman David Dehenauw bevestigd aan HLN LIVE. Voorlopig werd in Stabroek (Antwerpen) al de hoogste piek gemeten, met een snelheid van 108 kilometer per uur iets na 10 uur vanmorgen. In Aalter eiste de storm al een zware tol: er vielen een dode en zwaargewonde . We moeten ons nog even schrap zetten. Tegen 14 uur zou het ergste voorbij zijn.

In ‘t kort Vandaag raast stormachtig weer over ons land. Het wordt wisselvallig met lokaal een donderslag. De meeste wind wordt verwacht rond de middag, met rukwinden van 70 km/uur in het zuiden tot 100 km/uur aan zee. De maxima schommelen tussen 6 en 12 graden. We kunnen intussen ook officieel van een storm spreken: dat mag wanneer er minstens gedurende tien minuten een windsnelheid van 75 kilometer per uur, ofwel 9 Beaufort, op tien meter hoogte wordt gemeten. En dat was vanmorgen al het geval. Tegen 14 uur zou het ergste overal voorbij moeten zijn.

Vooral in de havengebieden gaat de wind tekeer, volgens Dehenauw. Ook in Zeebrugge werd 101 kilometer per uur gemeten, elders bleven de windstoten onder de 100 kilometer per uur. “We kunnen spreken van een gemiddelde tussen de 90 en 100 à 105 kilometer per uur”, klinkt het.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Momenteel waait het hardst in de provincie Antwerpen, vooral in het noorden en het havengebied. “Elders zit het tussen 90 en 100 kilometer per uur. Aan zee is het al een béétje minder hard aan het waaien. Vanaf daar zal het beginnen te minderen. Na 14 uur moet het ergste achter de rug zijn.”

Donderslag

Dat wil niet zeggen dat het kalm wordt. De wind blijft waaien met een kracht van 60 tot 80 kilometer per uur. Er kunnen ook nog enkele buien volgen, met lokaal een donderslag. Ook morgen houdt de wind aan. Zaterdag gaan we zelfs opnieuw naar windstoten van 70 tot 90 kilometer per uur.

“Het lagedrukgebied dat zich de voorbije dagen boven de noordoostelijke Atlantische Oceaan ontwikkelde, wordt nog aangesterkt door de straalstroom”, legt onze wetenschapsexpert Martijn Peters uit. “Die ‘rivier’ van wind op 10 kilometer hoogte zorgt voor een stroomversnelling die het lagedrukgebied of depressie in kracht doet toenemen. Hoe groter het drukverschil tussen hoge- en lagedrukgebied, hoe sterker het waait. Met de Benelux liggen we bovendien mooi in het windveld, en krijgen we dus de volle lading.”

Dit windveld gaat gepaard met enkele buien die in de loop van de dag van west naar oost over de Benelux trekken. Enkele exemplaren kunnen ook gepaard gaan met een donderslag. “In het geval van onweer kunnen de windstoten nog hoger uitpakken met stormschade tot gevolg. Het wordt pas rustiger tegen de avondperiode wanneer het windveld opschuift naar Duitsland”, weet weerman Nicolas Roose.

Volg de actuele windsnelheid via deze kaart.



Quote Er staan nog geen bladeren aan de bomen, waardoor die nog minder wind vangen. Het risico op omvallende bomen is in de zomer groter. Martijn Peters, Wetenschapsexpert HLN

(Lees verder onder deze video uit Langemark)

Kans op schade?

Volgens de recentste weermodellen ligt de piek van het stormveld boven het noorden van Nederland, waar windstoten tot 110 à 120 kilometer per uur mogelijk zijn. Omdat de zuidwestenwind van over het zuiden van de Britse eilanden komt, zal het bij ons aan de kust het hevigst waaien. Peters: “Ik denk niet dat we daar een piek van 120 km/u zullen meten, maar meerdere weermodellen spreken toch van lokale uitschieters tot 100 km/u. Dat betekent voor de kustregio toch kans op plaatselijke overlast, hinder in het verkeer en schade.”

Het is vooral in West-Vlaanderen vandaag dus oppassen voor wegvliegende dakpannen, trampolines en tuinmeubilair. “Een voordeel is dat het nog geen lente is en er nog geen bladeren aan de bomen staan, waardoor die nog minder wind vangen. Het risico op omvallende bomen is in de zomer groter. Maar een afbrekende tak is zeker mogelijk.”

Volledig scherm In Hemiksem viel een boom om in de Assestraat. © Facebook/Vince VG

Hoe verder landinwaarts, hoe meer de windsnelheid afneemt, met in Oost-Vlaanderen nog stoten van 80 tot 100 km/u. In delen van Vlaams-Brabant worden pieken van 90 km/u verwacht. Limburg blijft normaal grotendeels gevrijwaard. “Weet dat er ook wel wat neerslag wordt verwacht: 14 à 15 liter per vierkante meter”, merkt Peters op. Het KMI kondigde code geel af.

Parken gesloten, bomen omgewaaid

In Brussel werden verschillende plaatsen voor het publiek afgesloten. Zo ging het Ter Kamerenbos sinds 9.00 uur op slot en ook de Brusselse kerkhoven worden uit voorzorg gesloten.

Ook in Leuven zijn alle parken preventief gesloten. Dat meldt de lokale politie op Twitter en perswoordvoerder Mathieu Caudron bevestigt. De sluiting geldt alvast minstens tot vanavond. Er zijn nog geen meldingen binnengekomen over enige stormschade.

Hier en daar zorgden de felle windstoten wel al voor schade. Zo is in Aalter, Nieuwerkerken, provincie Oost-Vlaanderen, en in Hemiksem, provincie Antwerpen, al een boom omgewaaid. In Aartselaar viel vanochtend een boom bovenop een huis.

De storm geeft ook de kust er stevig van langs, maar heeft voorlopig nog niet voor grote structurele schade gezorgd. De brandweer kreeg wel al meer dan honderd oproepen in de regio.

Volledig scherm Ook in Nieuwerkerken waaide een boom om. © Facebook

Storm Lola?

Is dit nu de eerste ‘echte’ en meteen ook laatste storm van het seizoen? “Moeilijk te zeggen. Anders dan de VS kennen wij in Europa niet echt een afgebakend ‘stormseizoen’. De zwaarste periode ligt tussen oktober en maart, dus dit zou een eerder late storm zijn. Al zijn stormen bij ons op elk moment van het jaar mogelijk.”

Peters: “Van een storm is pas sprake wanneer er minstens gedurende tien minuten een windsnelheid van 75 kilometer per uur, ofwel 9 Beaufort, op tien meter hoogte wordt gemeten. Een hevige rukwind van bijvoorbeeld 100 kilometer per uur die plots opzet maar ook meteen weer weg is, telt dus niet.”

Ondanks het feit dat we nu officieel te maken hebben met een storm, zal die geen naam krijgen. De reden is dat hij net op het randje zit. Ook Frankrijk geeft geen naam, Nederland wellicht ook niet.

Vanaf de namiddag trekt het koufront weg en luwt de wind, met plaatselijk nog windstoten van 60 à 70 km/u. “Ook vrijdag en zaterdag blijft de wind wel altijd voelbaar, met dezelfde matige tot vrij krachtige uitschieters. Enig risico dat bijvoorbeeld tuinmeubilair gaat vliegen, is er dan niet meer.” Vanaf zondag luwt de wind naar eerder matig, weet Peters. “De pieken van 50 km/u dan zijn niet echt iets om nog over naar huis te schrijven.”

Lees ook: