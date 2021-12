"Het is nu niet meer wij tegen het virus, maar wij tegen elkaar”: intensivist die alarmbel luidde, pleit nu voor meer eenheid

Somers hekelt racisme in voetbalsta­di­ons: “Veront­waar­di­ging alleen volstaat niet meer”

“We zijn op het punt gekomen dat verontwaardiging alleen onvoldoende is. Het volstaat niet meer om te herhalen dat wat gebeurd is niet kan.” Dat zei Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) in het parlement na vragen van Steven Coenegrachts (Open Vld), Imade Annouri (Groen) en Annick Lambrecht (Vooruit).

21 december