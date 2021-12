“Het is niet omdat regering advies van experten niet volgt dat wij verpleegkundigen daarvoor moeten opdraaien”: verpleegkundige UZ Gent getuigt

Gent UZ Gent vermindert aantal bedden op intensieve zorg tijdens kerstvakan­tie

Het UZ Gent vermindert tijdens de kerstvakantie het aantal bedden op intensieve zorg, ondanks de vierde coronagolf. De ziekenhuisdirectie wil op die manier de vakantie die door het zorgpersoneel was aangevraagd, verzekeren. De capaciteit wordt met 20 procent verminderd op de afdeling intensieve zorg. Op de verpleegafdeling moet zelfs 25 procent van de capaciteit dicht. “Ons personeel nam vorig jaar al geen verlofdagen op in de kerstperiode, dat kunnen we niet opnieuw vragen.”

