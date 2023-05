“Het is genoeg geweest”: Patrick (61) stopt gedegouteerd als scheidsrechter na 20 jaar agressie in het voetbal

Extreem­recht­se partij ‘Chez Nous’ in opmars in Wallonië: “Tegen islamise­ring om de eigen identiteit te beschermen”

Ook in Wallonië is nu een extreemrechtse partij in opmars: ‘Chez Nous’ (‘Bij Ons’ in het Nederlands). De partij verzet zich tegen islamisering en immigratie “om de eigen identiteit te beschermen”. Op sociale media zijn ze al populair. VTM NIEUWS ging op stap met voorzitter Jérôme Munier in Louvain-La-Neuve, in vlekkeloos Nederlands.