Het is druk op de pediatrie, maar is omikron de grote oorzaak?

Minder dierenproe­ven in 2020 in Vlaanderen

In 2020 werden in Vlaanderen 220.309 dierenproeven uitgevoerd in 106 erkende laboratoria. Dat zijn er 13 procent minder dan in 2019 (253.433 proeven) en 16 procent minder dan in 2018. Dat meldt dierenrechtenorgansatie Animal Rights op basis van de cijfers van het Vlaams instituut voor dierenwelzijn. Er zijn in 2020 minder dierenproeven op muizen en zebravissen vastgesteld maar meer op katten, honden, konijnen en hamsters.

14 januari