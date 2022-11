“Het is de rally des doods”: buurtbewoners ongerust na dodelijk ongeval in Condroz Rally

Het dodelijk ongeval op de Condroz Rally, waar gisteren twee jonge mensen zijn doodgereden, blijkt niet het eerste te zijn van de rally. Tussen 1995 en vandaag was de Condroz Rally verantwoordelijk voor bijna de helft van alle rallydoden in ons land. Buurtbewoners zijn dan ook niet te spreken over het voorval: “Elk jaar zijn er hier ongevallen, gewonden of doden. De snelheidslimiet is hier 50, niet 160 of 180 km/uur.” Volgens autosportkenners is de Condroz Rally meer een plaatselijk volksfeest dan een sportwedstrijd voor een kennerspubliek en is de veiligheid soms ver te zoeken.