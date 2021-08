Het huppelende meisje in Melsbroek vertelt haar verhaal: “Ik wil nooit meer terug naar Afghanistan, ik haat het daar”

Eerder deze week ging een beeld viraal waarop Neha, het huppelende meisje , te zien was op de militaire luchthaven in Melsbroek. De opvallende foto heeft inmiddels ook internationaal weerklank gekregen. “Ik ben echt blij dat we terug zijn in België”, vertelt Neha aan VRT NWS.

De familie kwam woensdag met een van de evacuatievluchten aan in ons land. Vader Sayed Mujeeb Sadat, zijn vrouw en vier kinderen waren in Afghanistan op familiebezoek. “We waren op bezoek bij mijn schoonouders”, klinkt het bij Sayed Mujeen in een gesprek aan VRT NWS.

Quote We hadden nooit gedacht dat het zo snel zou gaan. Vader Sayed Mujeeb Sadat

Sayed Mujeeb en zijn gezin wonen al een 7-tal jaar in België. Ze trokken op 29 juli naar Afghanistan om er een bezoek te brengen aan de ouders van zijn vrouw. “Ik wist dat als de Taliban binnen zouden vallen in Kaboel, dat we niet meer zouden kunnen terugkeren. Ik boekte de vliegtuigtickets om zodat we al op 18 augustus naar België zouden kunnen terugvliegen. We hadden nooit gedacht dat het zo snel zou gaan.”

Het gezin probeerde verschillende keren om de luchthaven in Kaboel binnen te raken maar tevergeefs: “In de luchthaven stonden meer dan veertigduizend mensen. Normaal gezien moesten ze ons doorlaten, want we hebben een Belgisch paspoort, maar we raakten niet binnen. Ze lieten mij verschillende keren hun wapens zien.”

Contactpunt met plaats en uur

Via België kregen ze uiteindelijk een contactpunt met een plaats en een uur. Met een bus konden ze wel de luchthaven binnen rijden. “Toen we in de luchthaven waren, waren we al half gerust”, zegt Sayed Mujeeb.

Vanuit Kaboel vlogen ze naar Islamabad in buurland Pakistan om zo naar België te vliegen. “Vrienden en familie hebben ons de foto van Neha doorgestuurd. Zij herkenden onze dochter”, zegt Sayed Mujeeb.

“Ik haat Afghanistan”, klinkt het bij Neha. “Ik wil daar nooit meer terug naartoe. Ik ben echt blij dat we terug zijn in België.”