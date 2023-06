Het grote geld komt niet eens van YouTube: zoveel verdient Acid

Reuzegom­mers kunnen klacht indienen tegen Acid, maar dan moeten ze wel uit de anonimi­teit treden

“Wat hij doet, is strafbaar”, reageren advocaten van Reuzegommers nadat YouTuber Acid de namen en foto’s van enkelen deelde in een video. Maar wat riskeert hij dan juist? En waarom schrijven traditionele nieuwsmedia niet met naam en toenaam over de Reuzegommers? Leo Neels, advocaat en professor mediarecht, legt uit.